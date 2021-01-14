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Fenerbahçe, Papu Gomez'in transferi için görüşmelere başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 14.01.2021 17:37 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Atalanta'dan ayrılacak olan Arjantinli hücumcu Papu Gomez'in transferi için görüşmelere başladı. 32 yaşındaki futbolcunun menajeri, Fenerbahçe'ye şartlarını sundu.

Fenerbahçe, Papu Gomez'in transferi için görüşmelere başladı

Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de sıcak gelişme.

YILLIĞI 3 MİLYON EURODAN EN AZ 2 SENELİK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler, Atalanta’dan ayrılmaya hazırlanan kaptan Papu Gomez’in menajeriyle temasa geçti. 32 yaşındaki 10 numaranın şartlarını soran Fenerbahçe’ye, Arjantinli yıldızın menajeri yıllık 3 milyon eurodan en az 2 senelik sözleşme cevabını verdi.

ATALANTA DA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan İtalyan ekibi Atalanta ise 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Papu Gomez için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

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