Fenerbahçe, Papu Gomez'in transferi için görüşmelere başladı

Devre arası transfer döneminde önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Fenerbahçe’de sıcak gelişme.

YILLIĞI 3 MİLYON EURODAN EN AZ 2 SENELİK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler, Atalanta’dan ayrılmaya hazırlanan kaptan Papu Gomez’in menajeriyle temasa geçti. 32 yaşındaki 10 numaranın şartlarını soran Fenerbahçe’ye, Arjantinli yıldızın menajeri yıllık 3 milyon eurodan en az 2 senelik sözleşme cevabını verdi.

ATALANTA DA 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Öte yandan İtalyan ekibi Atalanta ise 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Papu Gomez için 5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

