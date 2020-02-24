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Fenerbahçe paylaşımında dikkat çeken Ersun Yanal detayı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.02.2020 23:20 | Son Güncelleme

**Fenerbahçe**'de 20 yıl sonra kaybedilen **Galatasaray** derbisinin ardından görevden ayrılması beklenen Ersun Yanal bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer aldı. Ancak kulübün paylaşımında Yanal fotoğrafı olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe paylaşımında dikkat çeken Ersun Yanal detayı!

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe'de 20 yıl sonra kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından görevden ayrılması beklenen Ersun Yanal bugün gerçekleştirilen idmanda takımın başında yer aldı. Ancak kulübün paylaşımında Yanal fotoğrafı olmaması dikkat çekti.

Ayrıca salonda gerçekleşen idmanda futbolcuların morallerinin oldukça bozuk olduğu gözlendi...

Fenerbahçe resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı;

Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport-Tav Antalyaspor’la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal yönetiminde tamamı salonda gerçekleştirilen antrenman saat 12.00’da başladı. Dünkü maça 11’de başlayan oyuncularımız antrenmanı rejenerasyon çalışmalarıyla tamamlarken; diğer oyuncularımız ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla idmanı noktaladı.

Fenerbahçemiz, Fraport-Tav Antalyaspor maçı hazırlıklarını 25 Şubat Salı günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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