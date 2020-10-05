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Fenerbahçe Pelkas'ı İstanbul'a getiriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.10.2020 08:53 | Son Güncelleme

Fenerbahçe PAOK'un 10 numarası Pelkas'ı transfer etmek için anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Pelkas'ı İstanbul'a getiriyor

Dimitris Pelkas transferi için Fenerbahçe'nin kulübü PAOK ile anlaşmaya vardığı konuşuluyor.

Sarı lacivertli kulübün transferin son gününde PAOK'un 10 numarası Pelkas'ın hem kulübüyle hem de kendisiyle anlaşmaya vardı. Transferin son gününde eğer karşılıklı vazgeçme durumu olmaz ise Pelkas'ın Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

PELKAS'A YILLIK 1.2 MİLYON EURO'DAN 4 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin Pelkas'a 4 yıllık sözleşme imzalatacağı ve yıllık 1.2 milyon euro vereceği öğrenildi. PAOK kulübüne ise 1.6 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra oyuncu belirli sayıda maça çıktığı takdirde 500 bin euro ek bonus olacağı ifade edildi.

Öte yandan PAOK kulübünün Pelkas'ın Fenerbahçe'den olası satışından da %20 pay sahibi olacağı da gelen haberler arasında.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde çıktığı 3 maçta 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekmiş, geçen sezon ise çıktığı 27 maçta 7 gol 1 asistle oynamıştı.

Yunan oyuncu son 5 sezonda çıktığı maçlarda sezon başına 8 gol ortalamasıyla oynuyor. (Sporx)

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