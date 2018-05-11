Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la finalde karşılaşan Fenerbahçe'nin saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
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