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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

Dün akşam Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nı kaybeden Fenerbahçe, karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor'la finalde karşılaşan Fenerbahçe'nin saha olayları nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

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Fenerbahçe pfdk

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