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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

09.02.2021 22:48 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde saha olayları ve Covid-19 talimatlarına aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde saha olayları ve Covid-19 talimatlarına aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi. İdari koordinatör Selçuk Şahin de, Galatasaray derbisinde hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yaptığı sevk raporları şöyle:

"- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü antrenörü FRANCESCO FARIOLI'nin 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  • ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  • MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.02.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

  • YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü görevlisi DENİZ KODAL'ın 07.02.2021 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 08.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    • -FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

    -FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

    • GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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