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Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.09.2018 08:01 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta Dinamo Zagreb karşısında alınan farklı yenilgi sonrası zirveye tırmanan Phillip Cocu için karar verildi.

Fenerbahçe Phillip Cocu kararını verdi

Milliyet gazetesinin haberine göre, sezon başından bu yana alınan sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol ve sarı-lacivertli takımın mücadeleden, reaksiyondan uzak bir görüntü sergilemesi sebebiyle yönetim, Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmanın eşiğine kadar gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçındaki sonuç ve oynanacak futbol, takımın yol haritasını belirleyecekti.

Bu çerçevede yönetim kurulu, Beşiktaş derbisinden çok istediği galibiyeti alamamış olsa da sergilenen pozitif futbol, mücadele ve geriye düşülmesine rağmen iyi reaksiyon verilmesi sebebiyle takımdan memnun kaldı. Beraberliğe ve zirveden hâlâ uzak kalınmasına rağmen sarı-lacivertlilerin bu karşılaşmadaki futbolu ilerleyen dönem Başkan Ali Koç ve yönetime umut verdi.

Umutlar tazelendi

Bu nedenle Fenerbahçe'de kısa vadede bir teknik adam değişikliği düşünülmüyor. Altı maçta 11 puan kaybeden sarı-lacivertli takımın önümüzdeki dönemde galibiyet serisi yakalayacağına inanılsa da ligdeki olumsuz senaryo da göz ardı edilmiyor. Phillip Cocu ile yola devam eden yönetim, B planı için çalışmalarını sürdürüyor.

9 resmi maça çıktı

Yeniden yapılanan Fenerbahçe'nin başında 9 resmi maça çıkan Phillip Cocu beklentilere yanıt veremedi. Hollandalı hoca yönetiminde Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Sezon başından bu yana alınan sonuçların yanı sıra oynanan kötü futbol ve sarı-lacivertli takımın mücadeleden, reaksiyondan uzak bir görüntü sergilemesi sebebiyle yönetim, Hollandalı teknik adam ile yolları ayırmanın eşiğine kadar gelmişti. Bu nedenle Beşiktaş maçındaki sonuç ve oynanacak futbol, takımın yol haritasını belirleyecekti.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe dinamo zagreb Phillip Cocu Beşiktaş

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ESKİ YÖNETİM OLSAYDI VAY VAY VAY.
Adamın ne suçu var en iyi oyuncularını satıp yerlerine daha yeni transferler yaptınız adamlar diger futbolcuların ismini öğrenemeden sahaya çıktı
Koku gayet iyi, yetersiz olan futbolcular. Futbolcuları satamıyorlar, kimlerin aldığını ifşa etmiyorlar, alanları camiadan uzaklaştırmıyorlar, kolay yol teknik direktörü sat, taraftarın gazını al. Löw üde bu anlayış kovdurmuştu. Şu gereksiz “sözde”futbolcuları karşılıksız satın, cami avlusuna bırakın kaçın o kadar. Adam gibi futbolcu olsa, teknik direktörlüğü yapmak kolay.
Ya koko ya mokoko
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