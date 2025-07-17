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Fenerbahçe Portekiz kampında hazırlık maçına çıkıyor! Yeni transferlerden Archie Brown ilk 11 de sahne alıyor...

Fenerbahçe sezon öncesi hazırlık kampında Portekiz ekibi Portimonense ile karşılaşıyor. Karşılaşmada yeni transfer Archie Brown da sahne alıyor. İşte detaylar…

Fenerbahçe Portekiz kampında hazırlık maçına çıkıyor! Yeni transferlerden Archie Brown ilk 11 de sahne alıyor...
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Sezon öncesi Portekiz’de kamp yapmayı tercih eden Fenerbahçe, hazırlık maçında Portekiz 2. Lig ekibi Portimonense karşısına çıkıyor. Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourınho maça rotasyonlu bir kadroyla çıkarken, tüm oyuncularını deneyip yeni sezonda kadroda olup olmayacaklarının kararını vermek istiyor. Mücadele saat 22.00'da EXXEN ekranlarından izlenebilecek.
Fenerbahçe’nin ilk 11 ise şu şekilde…

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Brown, Levent Mercan, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın

YENİ TRANSFER İLK 11'DE

Fenerbahçe Portekiz kampında hazırlık maçına çıkıyor! Yeni transferlerden Archie Brown ilk 11 de sahne alıyor... 1

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Archie Brown, Portimonense karşısına ilk 11'de başlıyor.

JHON DURAN MAÇ KADROSUNDA YOK

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor. Portekiz kampına dün katılan Kolombiyalı golcü maç kadrosunda yer almayacak. sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş hazırlık maçında oynaması beklenmezken hafif ağrısı bulunan Cenk Tosun'un durumuna ise teknik heyet karar verecek.

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Portekiz kamp fenerbahçe hazırlık maçı
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