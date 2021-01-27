Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

Portekiz takımlarından Porto’nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 2017 yılından beri Porto forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Sezon başında transfer edilen Papiss Cisse ve Kemal Ademi’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla hücum gücünde darbe yemişti.

Sakatlıktan dönen Samatta ve Mame Thiam’ın formda görüntüsüne rağmen hücum hattını sağlamlaştırmak isteyen sarı lacivertliler, Marega transferiyle birlikte forvetteki skorer golcü eksikliğini gidermeyi planlıyor.

Tecrübeli forvet ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi sezon sonuna bırakmadan devre arasında tamamlamak için Porto kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Porto formasıyla 24 maç çıkan Marega, 9 gol-4 asistlik performans sergiledi.