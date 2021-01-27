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Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

27.01.2021 17:57 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Porto forması giyen Moussa Marega ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve kulübüyle görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Portekiz takımlarından Porto’nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu.

Sözcü Gazetesi muhabiri İrfan Yirmibeş’in haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, 2017 yılından beri Porto forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Sezon başında transfer edilen Papiss Cisse ve Kemal Ademi’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla hücum gücünde darbe yemişti.

Sakatlıktan dönen Samatta ve Mame Thiam’ın formda görüntüsüne rağmen hücum hattını sağlamlaştırmak isteyen sarı lacivertliler, Marega transferiyle birlikte forvetteki skorer golcü eksikliğini gidermeyi planlıyor.

Tecrübeli forvet ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi sezon sonuna bırakmadan devre arasında tamamlamak için Porto kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Porto formasıyla 24 maç çıkan Marega, 9 gol-4 asistlik performans sergiledi.

PORTO İLE GOL YAĞDIRDI

Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi.

2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, 9 asist yaptı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Valla yıllardır bu adamı izlerken derim böyle bir oyuncu Fenerbahçe'de olsa.Mesut'u bırakın bu adam gelsin tek başına ligde şampiyon yapar Fenerbahçe'yi.En önemli özelliği çok kuvvetli rakip takım tek oyuncuyla asla tutamaz bunu rakibin sol bekini hem hüzüma çıkartmaz hem de çok yıpratır.Ben gelebileceğini pek sanmıyorum yani ingilterede her takımda oynayacak kadar iyi bir futbolcu.zor bir transfer ama keşke olsa

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