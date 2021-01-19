SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!

Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.01.2021 15:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Beko, 30 yaşındaki Amerikalı uzun Kyle O'Quinn ile el sıkışmaya çok yakın...

Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!

Uzun süredir pota altına kaliteli bir takviye yapmak isteyen Fenerbahçe Beko, 8 yıl NBA tecrübesi bulunan Kyle O'Quinn ile temasa geçti.

15min.lt'den Donatas Urbonas'ın haberine göre; Fenerbahçe, Kyle O'Quinn ile görüşmelerini ileri seviyeye taşıdı. O'Quinn ile Zalgiris'in de ilgilendiği ancak Fenerbahçe'nin teklifinin daha iyi olduğu vurgulandı.

30 yaşındaki Amerikalı uzunun transferi halinde Fenerbahçe'nin Johnny Hamilton ile yolları ayırabileceği de belirtildi.

NBA'deki en iyi sezonunu 2017/18'de geçiren O'Quinn, ortalama 18 dakika süre alıp 7.1 sayı, 6.1 ribaunt, 2.1 asist ve 1.3 blok ortalamaları yakalamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Ocak ayı döneminin en büyük transferiOcak ayı döneminin en büyük transferi
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?
Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?
Kızının regl olduğunu duyurunca...
Kızının regl olduğunu duyurunca...
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Süper Lig devinden Sörloth bombası
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Ali Akman ile 4 yıllık anlaşma sağladı
Ünal Karaman Süper Lig'e döndü
Ünal Karaman Süper Lig'e döndü
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Survivor Barış Özbek rekor kırıyor!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Fenerbahçe'den transferi resmen açıkladı!
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Galatasaray'dan sahte transfer yaptılar! Ortalık karıştı...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK Mert Hakan'a 1 maç ceza verdi
Fenerbahçe'ye Mert Hakan müjdesi!
Fenerbahçe pota altına NBA'den takviye!
F.Bahçe Beko'ya NBA'den takviye
Arsene Wenger Mesut Özil transferini değerlendirdi
Ocak ayı döneminin en büyük transferi
Diego Perotti, sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı
Ali Koç: Perotti için çok üzülüyorum
Ali Koç: Perotti için çok üzülüyorum
Erol Bulut: Mesut'la henüz görüşmedim
Erol Bulut'tan Mesut Özil açıklaması geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.