SPOR

Fenerbahçe, PSG'den Kevin Trapp'i kiralamak istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 14:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olan Fenerbahçe ile ilgili Fransız basınından bomba bir iddia geldi. Sarı Lacivertli yöneticilerin Paris Saint Germain'de forma giyen Kevin Trapp'i kiralamak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, PSG'den Kevin Trapp'i kiralamak istiyor!

Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Göztepe'ye mağlup olarak ağır yara alan Fenerbahçe'yle ilgili transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala flaş bir iddia geldi.

Daha önce de ismi Fenerbahçe'yle anılan Kevin Trapp için Sarı Lacivertli yöneticilerin harekete geçtiği öğrenildi.

Fransa'da yayın yapan Canal Plus'ten Romain Collet-Gaudin'in Twitter hesabından paylaştığı habere göre Sarı Kanarya, Paris Saint Germain'in yedek kalecisini kiralamak istiyor.

Gaudin, Sarı Lacivertli yöneticilerin transferi bitirmek için Trapp ile temas hâlinde olduğunu yazdı. 28 yaşındaki Alman file bekçisinin PSG ile 2020 yazına dek sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

PARTNERBeşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?Beşiktaş'ın yeni kalecisine büyük ilgi! Kıvanç mı o?
Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!
Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe psg Kevin Trapp

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Burak Yılmaz transferinde son dakika | Burak Yılmaz'dan Galatasaray beğenisi!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe Marco Fabian'ı kiraladı!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Göztepe - Fenerbahçe maçı sonrası Deniz Kadah baygınlık geçirdi!

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fenerbahçe, PSG'den Kevin Trapp'i kiralamak istiyor!

Fenerbahçe, PSG'den Kevin Trapp'i kiralamak istiyor!

Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Selif Kosif ve İsfendiyar Zülfikari Cocu ve Comolli'yi eleştirdi!

Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!

Marco Fabian Comolli farkıyla Fenerbahçe'yi tercih etti!

Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!

Phillip Cocu: Ayağa kalkmak zorundayız!

Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

Göztepe taraftarı Volkan Demirel'e tepki gösterdi!

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.