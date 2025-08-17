SPOR

Fenerbahçe puan kaybedince Icardi rahat durmadı! Yaptığı paylaşım olay oldu...

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara golle dönen Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de deplasmanda Göztepe ile 0-0 berabere kalarak puan kaybı yaşadığı maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe puan kaybedince Icardi rahat durmadı! Yaptığı paylaşım olay oldu...
Berker İşleyen
Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalarak yaşadığı puan kaybının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

GÜLDÜĞÜ ANI PAYLAŞTI

Fenerbahçe puan kaybedince Icardi rahat durmadı! Yaptığı paylaşım olay oldu... 1

Mauro Icardi'nin güldüğü bir anı paylaşması dikkat çekti. Tecrübeli forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

YUNUS AKGÜN DE PAYLAŞTI

Galatasaray'ın bir diğer futbolcusu Yunus Akgün de Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası bir paylaşım yaptı.

Fenerbahçe puan kaybedince Icardi rahat durmadı! Yaptığı paylaşım olay oldu... 2

