Fenerbahçe puan kaybedince Icardi rahat durmadı! Yaptığı paylaşım olay oldu...

Galatasaray'da uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kalarak yaşadığı puan kaybının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Mauro Icardi'nin güldüğü bir anı paylaşması dikkat çekti. Tecrübeli forvetin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.
Galatasaray'ın bir diğer futbolcusu Yunus Akgün de Fenerbahçe'nin puan kaybı sonrası bir paylaşım yaptı.
