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Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra yine rakip!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.02.2025 16:05
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, İskoç temsilcisiyle en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında karşılaşmış ve rakibini saf dışı bırakmayı başarmıştı.

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra yine rakip!

UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde yapıldı. Anderlecht’i eleyerek adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe’nin rakibi İskoçya ekibi Rangers oldu. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasını 10 puanla 24. sırada tamamlarken, Rangers ise oynadığı 8 maçta 14 puan elde ederek, 8. sırada yer aldı ve doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Jose Mourinho’nun öğrencileri, eşleşmenin ilk maçını 6 Mart Perşembe günü evinde oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü deplasmanda yapılacak.

Avrupa Ligi’nde ayrıca final aşamalarının da yolu belirlendi. Fenerbahçe bu turu geçmesi halinde çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Sarı-lacivertliler, üst tura yükselirse yine ilk müsabakayı Kadıköy’de oynayacak.

RANGERS’IN, AVRUPA LİGİ KARNESİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan Rangers, Dinamo Kiev’e elenerek Avrupa Ligi lig aşamasına katıldı. Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise’i mağlup eden İskoç ekibi, Olympiakos ve Tottenham’la berabere kalırken, Lyon ve Manchester United’a ise kaybetti. Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.
İskoç temsilcisinde Çek forvet Vaclav Cerny ile Faslı futbolcu Igmane Hamza 4 gollük katkılarıyla ön plana çıktı.

24 YIL SONRA YENİDEN

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.

Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.

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fenerbahçe
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