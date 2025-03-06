Fenerbahçe-Rangers maçı öncesi kahreden ölüm! Misafir takımın taraftarı hayatını kaybetti...

Avrupa Ligi'nin son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, bu akşam Rangers'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi iki tarafı da üzen bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı ardından da bir başka aracın üstünden geçtiği Christopher Potter isimli Glasgow Rangers taraftarı hayatını kaybetti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Glasgow Rangers taraftarı Christopher Potter’ın ölümüne sebep olan kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüleri, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Bu akşam oynanacak maç için İskoçya'dan İstanbul'a gelen bir Rangers taraftarı trafik kazasında hayatını kaybetti. Rangers kulübünün yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir taraftarımızın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kulüpteki herkesin bu zor zamanda aklında olan tek şey taraftarımızın ailesi ve arkadaşları. Bu trajik olayla ilgili Türk ve İngiliz yetkililerle iletişim halindeyiz." ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı, "Rangers FC kulübüne ve camiasına başsağlığı dileriz. Fenerbahçemizin İskoçya temsilcisi Rangers FC’yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında takımını desteklemek için İstanbul’a gelen bir Rangers FC taraftarının geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hayatını kaybeden taraftarın ailesine, Rangers kulübüne ve camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiriz."