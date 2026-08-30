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Fenerbahçe raporlamıştı! Gabriel Mec'in yeni adresi duyuruldu

Fenerbahçe'nin genç yabancı kontenjanı için gündemine aldığı Gabriel Mec konusunda sarı-lacivertlilere kötü haber geldi. 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız adayı için Porto'nun devreye girdiği ve transferi bitirdiği bildirildi.

Fenerbahçe raporlamıştı! Gabriel Mec'in yeni adresi duyuruldu
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin genç yetenekler listesinde yer alan Gabriel Mec için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Brezilyalı oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe'nin transfer hedefi, Portekiz devi Porto'nun hamlesiyle elinden kaçtı.

PORTO, GABRIEL MEC İÇİN DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe raporlamıştı! Gabriel Mec in yeni adresi duyuruldu 1

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Porto, Gabriel Mec transferinde önemli aşama kaydetti. 18 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği için Portekiz temsilcisinin yaptığı girişimlerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

10 MİLYON EUROLUK TRANSFER

Fenerbahçe raporlamıştı! Gabriel Mec in yeni adresi duyuruldu 2

Porto'nun Gabriel Mec için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Böylece Fenerbahçe'nin de raporunda bulunan genç futbolcu için sarı-lacivertlilerin transfer ihtimali büyük ölçüde ortadan kalkmış oldu.

FENERBAHÇE'NİN GENÇ YILDIZ HEDEFİYDİ

Fenerbahçe raporlamıştı! Gabriel Mec in yeni adresi duyuruldu 3

Yabancı oyuncu kuralındaki genç futbolcu kontenjanını değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Gabriel Mec'i adaylar arasında tutuyordu. Ancak Porto'nun hamlesiyle Brezilyalı futbolcunun kariyerine Portekiz'de devam etmesi bekleniyor.

Gabriel Mec, henüz 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa kulüplerinin radarına giren önemli Brezilyalı gençlerden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe açısından ise genç oyuncu transferinde bir hedef daha Porto engeline takılmış oldu.

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