Fenerbahçe Rayo Vallecano'yu 3-1 mağlup etti! Sarı-Lacivertliler göz korkuttu

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Sarı-Lacivertliler 1-0 geriye düşse de, Jesus'un oyuna dokunuşları ile mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrıldı.

11 OYUNCU DEĞİŞTİRDİ!

Karşılaşmaya 'Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Rossi, Serdar Dursun' 11'i ile başlayan Jesus ilerleyen dakikalarda tam 11 isim değiştirdi.

İLK GOL RAYO VALLECANO'DAN

Karşılaşmada gol perdesi 22'de açıldı. Rayo Vallecano'da Trejo ceza alanında topla buluşurken, Arao'ya çarpan top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe rakibi karşısında 1-0 geriye düştü.

29'DA DİREK İZİN VERMEDİ!

Golün ardından baskısını arttıran Fenerbahçe dakikalar 29'u gösterirken, Serdar'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Seken topu tamamlamak isteyen Szalai rövaşata denedi ancak top auta gitti.

İKİNCİ KEZ DİREK!

Bu kez direğe takılan isim Lincoln oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Lincoln şık bir vuruş yaptı ancak üst direk gole izin vermedi.

HAKEM PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ!

İkinci yarıda baskısını iyiden iyiye arttıran Fenerbahçe mücadelenin 67. dakikasında King'in müthiş ara pasında Pedro vuruş yapmaya hazırlanırken, rakibin sert müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

PEDRO SAKATLANDI!

Bu pozisyonda Pedro ciddi bir sakatlık yaşarken saha kenarına alındı ve yerine genç oyuncu Çağtay Kurukalıp mücadeleye dahil oldu.

OSAYI EŞİTLİĞİ GETİRDİ!

Penaltı kullanmak üzere topun başına geçen Osayi Samuel topu ve kaleciyi ayrı noktalara göndererek 71. dakikada skora beraberliği getirdi.

KING SAHNEDE!

Sarı-Lacivertliler'i öne geçiren gol ise ilk golün yalnızca 5 dakika sonrasında geldi. Dakikalar 76'yı gösterirken, Joshua King sağ ayak içiyle yaptığı plase vuruşta takımını öne geçirdi.

SKORU FERDİ BELİRLEDİ!

Bu sezonki performansıyla adeta parlayan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmayı da boş geçmedi. Başarılı oyuncu karşılaşmanın 83. dakikasında farkı 2'ye çıkaran golü kaydederken mücadelenin de skorunu belirledi.

SIRADAKİ RAKİP VILLARREAL

Sarı-lacivertli ekip, 3 Aralık Cumartesi günü ise Villarreal'i saat 19.00'da konuk edecek. Rayo Vallecano ise İstanbul'daki bir diğer maçında Galatasaray ile aynı gün saat 16.00'da oynayacak.



