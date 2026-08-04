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Fenerbahçe, Real Madrid'in genç yıldızını transfer ediyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'in genç yeteneğini kadrosuna katmak adına hamle yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Fenerbahçe, Real Madrid'in genç yıldızını transfer ediyor!
Emre Şen
Endrick

Endrick

BRE Brezilya
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın santrfor bölgesine yönelik açıklamalarının ardından vites artıran sarı-lacivertli yönetim, transfer listesine dünya devinin genç yıldızını ekledi.

REAL MADRID'DE SÜRE BULAMADI

Fenerbahçe, Real Madrid in genç yıldızını transfer ediyor! 1

Sarı-lacivertlilerin, piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı forvet Endrick'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı öne sürülen genç futbolcu için menajerinin Avrupa'da takım arayışında olduğu öğrenildi. Görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtildi.

OYNAMA GARANTİSİ ŞARTI

Fenerbahçe, Real Madrid in genç yıldızını transfer ediyor! 2

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan ve Fransa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldız, kariyerine düzenli süre alabileceği bir ekipte devam etmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun menajerinin kiralık gideceği kulüpten doğrudan oynama garantisi talep ettiği, sarı-lacivertli yönetimin ise bu şart sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı ifade edildi.

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