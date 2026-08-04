Fenerbahçe, Real Madrid'in genç yıldızını transfer ediyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım'ın santrfor bölgesine yönelik açıklamalarının ardından vites artıran sarı-lacivertli yönetim, transfer listesine dünya devinin genç yıldızını ekledi.

REAL MADRID'DE SÜRE BULAMADI

Sarı-lacivertlilerin, piyasa değeri 40 milyon Euro olan Brezilyalı forvet Endrick'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan ve yeni sezon kadro planlamasında yer almadığı öne sürülen genç futbolcu için menajerinin Avrupa'da takım arayışında olduğu öğrenildi. Görüşme yapılması planlanan kulüpler arasında Fenerbahçe'nin de yer aldığı belirtildi.

OYNAMA GARANTİSİ ŞARTI

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Lyon'a kiralanan ve Fransa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Brezilyalı yıldız, kariyerine düzenli süre alabileceği bir ekipte devam etmeyi hedefliyor. Ancak oyuncunun menajerinin kiralık gideceği kulüpten doğrudan oynama garantisi talep ettiği, sarı-lacivertli yönetimin ise bu şart sebebiyle sürece temkinli yaklaştığı ifade edildi.