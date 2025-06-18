Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızıyla ilgileniyor! Lucas Vasquez ile temasa geçildi...

Galatasaray'ın Leroy Sane'yi transfer etmesinin ardından daha güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen sarı lacivertliler, gündemine Lucas Vazquez’i aldı. İspanya devi Real Madrid’in yıldız futbolcusu Lucas Vazquez’in şartlarını soran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncunun menajerinden haber bekliyor. Yıldız oyuncuyu sağ kanat bölgesinde değerlendirmek isteyen Jose Mourinho oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

JOSE TRANSFERDE ARACI OLACAK!

Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho bu transferde aracı olacak. Daha önce Real Madrid'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Vazquez'i ikna etmek için oyuncuyla bire bir görüşme yapacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu anlaşma sağlanması halinde bedelsiz olarak transfer edilecek.