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Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızıyla ilgileniyor! Lucas Vasquez ile temasa geçildi...

Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanmaya başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gözünü yıldız isimlere çeviren sarı lacivertliler, Real Madrid'in savunmacısı Lucas Vazquez'i listesinin başına aldı.

Fenerbahçe Real Madrid'in yıldızıyla ilgileniyor! Lucas Vasquez ile temasa geçildi...
Burak Kavuncu
Lucas Vazquez

Lucas Vazquez

İSP İspanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Galatasaray'ın Leroy Sane'yi transfer etmesinin ardından daha güçlü bir kadro kurmak için harekete geçen sarı lacivertliler, gündemine Lucas Vazquez’i aldı. İspanya devi Real Madrid’in yıldız futbolcusu Lucas Vazquez’in şartlarını soran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, oyuncunun menajerinden haber bekliyor. Yıldız oyuncuyu sağ kanat bölgesinde değerlendirmek isteyen Jose Mourinho oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyor.

JOSE TRANSFERDE ARACI OLACAK!

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Fenerbahçe’nin hocası Jose Mourinho bu transferde aracı olacak. Daha önce Real Madrid'i çalıştıran tecrübeli teknik adam Vazquez'i ikna etmek için oyuncuyla bire bir görüşme yapacak.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

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Real Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek olan 33 yaşındaki futbolcu anlaşma sağlanması halinde bedelsiz olarak transfer edilecek.

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