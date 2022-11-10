SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe rekor kırdı! Taraftarlardan kulübe 126 milyon TL

Fenerbahçe rekor kırdı! Taraftarlardan kulübe 126 milyon TL

10.11.2022 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de henüz devre arasına bire girilmeden rekor geldi. Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen sarı-lacivertlilerde taraftarlar takıma bağlılıklarını gösterdi. Fenerbahçeliler, forma satışında 200 bini aştı ve kulüplerine yaklaşık olarak 126 milyon TL kazandırdı.

Fenerbahçe rekor kırdı! Taraftarlardan kulübe 126 milyon TL

Süper Lig'de zirvede yer alan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe'ye taraftarından karşılık geldi. Forma satışlarında rakiplerini neredeyse ikiye katlayan sarı-lacivertliler kısa süre içinde rekor kırdı.

200 BİNDEN FAZLA FORMA SATILDI

Fg-jTdyXkAEYLPE

Fenerium'dan yapılan açıklamada 2022- 23 sezonu forma satış rakamlarının 200 bini geçtiği bildirildi. Bu da yaklaşık olarak kulübün kasasına 126 milyon TL kazandırdı. Taraftarlarına teşekkür eden sarı-lacivertli camia, sezon sonuna kadar 400 bini aşmanın planlarını yapıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Sakın göndermeyin'' dedi! Dev kulüp devrede...''Sakın göndermeyin'' dedi! Dev kulüp devrede...
Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...Beşiktaş'ta büyük kriz! Kadro dışı...
'Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!''Galatasaray ile sözleşmemi feshettim!'
Anahtar Kelimeler:
rekor fenerbahçe forma Nilgün Belgün

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu! Sosyal medya hesaplarına yorum yağdırıyorlar...

İtalyanların tek aşkı Hakan Çalhanoğlu! Sosyal medya hesaplarına yorum yağdırıyorlar...

Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...

Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...

Son dakika: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Gelen haber sonrası herkesi sevince boğdu...

Son dakika: Fenerbahçe'ye Arda Güler müjdesi! Gelen haber sonrası herkesi sevince boğdu...

Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

Galatasaray'dan taraftarları heyecanlandıracak transfer hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Avcı da av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton timsahı böyle yuttu

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Doğumundan sonraki ilk eğlencesinde aşırı dozdan öldü!

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Çelişkilerden uzak durmaya çalışın! Kendinizden şüphe etmeyin

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.