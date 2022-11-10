Fenerbahçe rekor kırdı! Taraftarlardan kulübe 126 milyon TL

Süper Lig'de zirvede yer alan ve oynadığı oyunla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fenerbahçe'ye taraftarından karşılık geldi. Forma satışlarında rakiplerini neredeyse ikiye katlayan sarı-lacivertliler kısa süre içinde rekor kırdı.

200 BİNDEN FAZLA FORMA SATILDI

Fenerium'dan yapılan açıklamada 2022- 23 sezonu forma satış rakamlarının 200 bini geçtiği bildirildi. Bu da yaklaşık olarak kulübün kasasına 126 milyon TL kazandırdı. Taraftarlarına teşekkür eden sarı-lacivertli camia, sezon sonuna kadar 400 bini aşmanın planlarını yapıyor.



