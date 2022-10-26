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Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Rennes hangi kanalda? Nefesler tutuldu...

26.10.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'i konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe- Rennes maçının detaylarını araştırmaya başladı. Fenerbahçe bu maçı alıp yoluna galibiyetle devam etmeyi planlıyor. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Rennes hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Rennes hangi kanalda? Nefesler tutuldu...

Fenerbahçe - Rennes maçı için nefesler tutuldu. Gruplarda yenilgiyle ilerleyen Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 3 puanla seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Futbolseverler Fenerbahçe - Rennes maçının zamanı, yayın saatini araştırıyor. Peki Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Rennes hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Fenerbahçe - Rennes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Rennes hangi kanalda? Nefesler tutuldu...

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe günü oynanacak. Maç, 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 19:45'te Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Müsabakayı yöneten isim Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Novak Simović olacak. Simović'in yardımcılıklarını Nikola Djorovic ile Miloš Simovic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Andrija Stojanovic olacak.

SON 16'YA YÜKSELECEK

Formunu yakalayan Fenerbahçe Avrupa'da başarıyla devam ediyor. Grubunda da liderlik koltuğuna yer alıyor. Eğer Fenerbahçe, Rennes maçını başarıyla tamamlarsa son 16'ya yükselecek.


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