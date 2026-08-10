Fenerbahçe'ye Cengiz Ünder piyangosu! Fransız devi istiyor

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ancak siyah-beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmaması üzerine Fenerbahçe'ye geri dönen Cengiz Ünder için ayrılık çanları çalıyor. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun yeni rotası yeniden Fransa olabilir.

İLK 3 RESMİ MAÇTA KADRODA YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık karşılaşmalarında süre bulan tecrübeli futbolcu, resmi maçlarda ise formaya hasret kaldı. Cengiz Ünder; UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan Gornik Zabrze ve Sturm Graz müsabakalarının kadrosuna dahil edilmedi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtilen yıldız oyuncu için eski takımı harekete geçti.

MARSİLYA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, eski futbolcusu Cengiz Ünder'in durumunu yakından takip ediyor.

Haberin detaylarında Fransız ekibinin henüz resmi bir adım atmadığı ancak 29 yaşındaki oyuncunun bu transfer döneminde sarı-lacivertli kulüpten ayrılarak eski takımına dönebileceği aktarıldı. Cengiz Ünder, 2021-2023 yılları arasında iki sezon formasını giydiği Marsilya'da çıktığı 93 maçta 18 gol ve 12 asistlik başarılı bir performans sergilemişti.

SÖZLEŞMESİNDE SON YILA GİRDİ

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin son yılına giren milli futbolcu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkarken takımına 5 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Kariyerinde bugüne kadar Altınordu, Başakşehir, Roma, Leicester City, Marsilya, Fenerbahçe, Los Angeles FC ve Beşiktaş gibi önemli kulüplerin formalarını terleten Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro olarak gösteriliyor.