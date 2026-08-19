Fenerbahçe, Sidiki Cherif'in transferini resmen açıkladı! İşte yeni adresi

Yeni sezon kadro yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-lacivertliler, kadrosunda yer alan genç futbolcu Sidiki Cherif'in İngiltere temsilcisi Coventry City'ye transfer olduğunu açıkladı.

COVENTRY CITY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif’in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır."

TEŞEKKÜR VE BAŞARI MESAJI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma katılan genç oyuncunun vedasının ardından Fenerbahçe yönetimi, Cherif’e sarı-lacivertli forma altında verdiği emekler için teşekkür ederek, futbol kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.