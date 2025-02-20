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Fenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
20.02.2025 17:28
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Ara transfer sezonun hızlı takımlarından Fenerbahçe'de bu kez ayrılık yaşandı. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı lacivertli ekip Cengiz Ünder'in geçici transferi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır" denildi.

Fenerbahçe resmen duyurdu! Cengiz Ünder Los Angeles FC'ye kiralandı

Türkiye'de transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, transfer bombalarını art arda patlatmıştı.

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FENERBAHÇE TRANSFER SEZONUNA HIZLI BAŞLAMIŞTI

Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi isimleri kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte Cengiz Ünder'in durumu merak konusu olmuştu.

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CENGİZ ÜNDER İÇİN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başarılı futbolcunun MLS ekiplerinden Los Angeles FC'ye kiralanacağı gelen haberler arasında yer alırken, Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

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Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in 1 Temmuz 2025’e kadar kiralık transferi konusunda Amerika Birleşik Devletleri Ligi MLS takımlarından Los Angeles FC ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcumuza sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmesi için seyahat izni verilmiştir"

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transfer Cengiz Ünder Los Angeles FC fenerbahçe
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