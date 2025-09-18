SPOR

Fenerbahçe resmi hesabından Alanyaspor maçına dair paylaşım: Hesap zamanı!

Fenerbahçe'nin 2-2 beraberlikle ayrıldığı Alanyaspor mücadelesinde yaşananlar Sarı-Lacivertli camiadan büyük tepki çekerken resmi hesaptan dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de 1. hafta erteleme mücadelesinde sahasında Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleden son dakikalarda kalesinde gördüğü talihsiz gol ile 2-2 beraberlikle ayrılırken kaybedilen bu puan camiada şok etkisi yaratmıştı.

'SEÇİM OPERASYONU'

Mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen Ali Koç yaptığı açıklamada karşılaşmanın hakemlerine adeta ateş püskürürken, yaşananları 'seçim öncesi yapılmış bir operasyon' olarak değerlendirdi.

'HESAP ZAMANI'

Özellikle maçın son bölümünde ceza sahası içinde yaşanan pozisyon tepkilere neden olurken Fenerbahçe resmi hesabından 'Hesap zamanı' başlıklı bir paylaşım geldi.

İŞTE O PAYLAŞIM...

