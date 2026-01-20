SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul'a geliş tarihi

Kanat hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Napoli ile Noa Lang transferinde büyük ölçüde anlaşma sağladı. Sarı-Kırmızılılar, Hollandalı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralarken, kısa süre içinde İstanbul’a gelmesi beklenen Lang’la hücumda yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.

Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul'a geliş tarihi
Berker İşleyen
Noa Lang

Noa Lang

HOL Hollanda
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Napoli
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Kanat hattında yaşadığı sıkıntıyı ara transferde çözmek isteyen Galatasaray, rotasını Napoli’ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Victor Osimhen için masaya oturduğu İtalyan ekibinden bu kez Noa Lang için görüşürken transferi büyük oranda bitirdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul a geliş tarihi 1

25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek. Bu transfer için Napoli’ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Yönetim, oyuncudan memnun kalınması halinde 28 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkına da sahip olacak. Ancak bu madde zorunlu satın alma opsiyonu içermiyor.

1-2 GÜN İÇİNDE GELİYOR

Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul a geliş tarihi 2

Noa Lang’ın yıllık 2.8 milyon euroluk maaşının yarısını Galatasaray karşılayacak. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hollandalı oyuncunun 1-2 gün içinde İstanbul’a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

NAPOLI'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul a geliş tarihi 3

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla dikkat çeken Lang, yaz transfer döneminde 25 milyon euro bedelle Napoli’ye transfer olmuştu. Ancak İtalya’da istenilen performansı sergileyemeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde 18 maçta 661 dakika süre alıp 1 gol ve 2 asist üretebildi. Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve İtalya Kupası’nda ise skor katkısı sağlayamadı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacakFenerbahçe'yi sarsan haber! Yıldız isim sezonu kapatabilir: Ameliyata alınacak
Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldiBöylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Süper Lig Patrick van Aanholt son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.