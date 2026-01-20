Ve Galatasaray ilk transferini yaptı! Uçak kalkıyor: İşte İstanbul'a geliş tarihi

Kanat hattında yaşadığı sıkıntıyı ara transferde çözmek isteyen Galatasaray, rotasını Napoli’ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, sezon başında Victor Osimhen için masaya oturduğu İtalyan ekibinden bu kez Noa Lang için görüşürken transferi büyük oranda bitirdi.

SÖZLEŞME ŞARTLARI

25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sezon sonuna kadar Galatasaray forması giyecek. Bu transfer için Napoli’ye 2 milyon euro kiralama bedeli ödenecek. Yönetim, oyuncudan memnun kalınması halinde 28 milyon euro karşılığında bonservisini alma hakkına da sahip olacak. Ancak bu madde zorunlu satın alma opsiyonu içermiyor.

1-2 GÜN İÇİNDE GELİYOR

Noa Lang’ın yıllık 2.8 milyon euroluk maaşının yarısını Galatasaray karşılayacak. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hollandalı oyuncunun 1-2 gün içinde İstanbul’a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

NAPOLI'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Geçtiğimiz sezon PSV formasıyla dikkat çeken Lang, yaz transfer döneminde 25 milyon euro bedelle Napoli’ye transfer olmuştu. Ancak İtalya’da istenilen performansı sergileyemeyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, ligde 18 maçta 661 dakika süre alıp 1 gol ve 2 asist üretebildi. Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve İtalya Kupası’nda ise skor katkısı sağlayamadı.