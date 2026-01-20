Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi: Tam 1.4 milyar TL

Galatasaray, mali tablolarında dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde 2025-26 sezonunun ilk yarısında güçlü bir finansal performans sergilediğini duyurdu.

GALATASARAY'DAN DEV KAR

30 Kasım 2025 itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ilişkin konsolide TTK 376 bilançosunu paylaşan Galatasaray, bu dönemde 1.4 milyar TL net kâr elde etti. Aynı süreçte kulübün brüt kârı 1.6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

%60 ARTIŞ

Açıklanan verilere göre Galatasaray’ın hasılatı, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış göstererek 9.6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, kulübün gelir kalemlerinde önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu.

Finansal sonuçlar, Galatasaray’ın hem sportif hem de ekonomik açıdan istikrarlı bir yapı oluşturma yolunda ilerlediğini gösterirken, açıklanan kâr rakamları kulüp tarihindeki en dikkat çekici dönemlerden biri olarak değerlendirildi.