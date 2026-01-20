SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi: Tam 1.4 milyar TL

Galatasaray, 2025-26 sezonunun ilk yarısında mali anlamda önemli bir tablo ortaya koydu. Sarı-kırmızılı kulüp, hasılatını yüzde 60 artırarak 9.6 milyar TL’ye çıkarırken, aynı dönemde 1.6 milyar TL brüt, 1.4 milyar TL net kâr elde etti. Açıklanan rakamlar, kulübün finansal gücündeki yükselişi gözler önüne serdi.

Böylesi görülmedi! Galatasaray'dan 'KAP' açıklaması geldi: Tam 1.4 milyar TL
Berker İşleyen

Galatasaray, mali tablolarında dikkat çeken bir yükselişe imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde 2025-26 sezonunun ilk yarısında güçlü bir finansal performans sergilediğini duyurdu.

GALATASARAY'DAN DEV KAR

Böylesi görülmedi! Galatasaray dan KAP açıklaması geldi: Tam 1.4 milyar TL 1

30 Kasım 2025 itibarıyla sona eren altı aylık hesap dönemine ilişkin konsolide TTK 376 bilançosunu paylaşan Galatasaray, bu dönemde 1.4 milyar TL net kâr elde etti. Aynı süreçte kulübün brüt kârı 1.6 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

%60 ARTIŞ

Böylesi görülmedi! Galatasaray dan KAP açıklaması geldi: Tam 1.4 milyar TL 2

Açıklanan verilere göre Galatasaray’ın hasılatı, bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla yüzde 60 artış göstererek 9.6 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu artış, kulübün gelir kalemlerinde önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu.

Finansal sonuçlar, Galatasaray’ın hem sportif hem de ekonomik açıdan istikrarlı bir yapı oluşturma yolunda ilerlediğini gösterirken, açıklanan kâr rakamları kulüp tarihindeki en dikkat çekici dönemlerden biri olarak değerlendirildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göztepe kazanmaya devam ediyor: "Çok önemli 3 puan aldık"Göztepe kazanmaya devam ediyor: "Çok önemli 3 puan aldık"
NBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu! LeBron James'in serisi sona erdiNBA All-Star'da konferanslarda ilk 5'e seçilen isimler belli oldu! LeBron James'in serisi sona erdi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Dursun Özbek son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.