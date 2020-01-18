SPOR
  4. Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’in transferini bitiriyor

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’in transferini bitiriyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2020 11:54 | Son Güncelleme

İtalya basını, Milan’lı Ricardo Rodriguez’in imza atmak için bugün İstanbul’a geleceğini duyurdu.

Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’in transferini bitiriyor

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Milan’ın sol beki Ricardo Rodriguez’in bugün İstanbul’da olması bekleniyor.

İtalyan basını tecrübeli oyuncunun imza atmak için Türkiye’ye hareket edeceğini bildirdi. Milan’ın ise bu oyuncunun yerine Hearts’tan 17 yaşındaki Hickey ve Wigan’dan 22 yaşındaki Robinson’u transfer etmeye çalıştığı belirtildi.

Hollanda basını ise PSV’nin Rodriguez’den hala umutlu olduğunu iddia etti. Hollandalılara göre Fenerbahçe ile kesinleşen bir anlaşma yok ve PSV, Rodriguez’in maaşını karşılayacak kaynak arayışında.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Comolli'den istifa açıklaması Comolli'den istifa açıklaması
F.Bahçe'de 3 isim kadroda yokF.Bahçe'de 3 isim kadroda yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ricardo Rodriguez istanbul Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Küçükken keçi otlattığı tepeye yaptı! 650 bin liralık hayal

Saffet Sancaklı: Devlet bu işe el koymalı

Saffet Sancaklı: Devlet bu işe el koymalı

Arda Turan'ın menajeri açıkladı

Arda Turan'ın menajeri açıkladı

Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı

Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı

Ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Ayrılıyor mu? Flaş açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Ersun Yanal'dan olay sözler! İstifa...

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Fenerbahçe'nin konuğu Beşiktaş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe Ricardo Rodriguez’in transferini bitiriyor

Fenerbahçe'den transfer bombası

Damien Comolli'den son dakika istifa açıklaması

Comolli'den istifa açıklaması

Fenerbahçe'de Falette, Rami ve Zajc, Gaziantep FK maçı kadrosunda yok

F.Bahçe'de 3 isim kadroda yok

Fenerbahçe'nin B planı Kruse'nin satılması

Fenerbahçe'de sürpriz görüşme

ÖZET | Fenerbahçe Beko 74-80 Barcelona maç sonucu

Fenerbahçe Barcelona'ya diş geçiremedi

İşte Fenerbahçe'de Comolli'nin yerine gelebilecek isimler

Comolli'nin yerine o geliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.