Fenerbahçe Rıza Durmisi yarışını kazandı ve anlaşma sağladı

Uzun zamandır sol bek arayışında olan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşıyor. Aleksander Kolarov transferinde çıkmaza giren Fenerbahçe, B planını devreye soktu ve Lazio'nun Danimarkalı sol beki Rıza Durmisi ile söz kesti.
İtalyan basınının haberine göre Fenerbahçe, Marsilya ve Brondby ile girdiği Rıza Durmisi transfer yarışını kazandı. Lazio, geçen sezon 7.5 milyon euroya aldığı sol beki Fenerbahçe'ye kiralayacak.
SATIN ALMA OPSİYONU TARTIŞILIYOR
Fenerbahçe'nin Lazio'ya 4 milyon euroluk satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, İtalyan ekibinin ise opsiyonu devre dışı bırakarak ''mecburi satın alma maddesi'' koymak istediği kaydedilmişti.
HÜCUMCU SOL BEK
Geçen sezon Betis'ten 7,5 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'nın yolunu tutan ve hücumcu bir bek oyuncusu olarak öne çıkan Arnavut asıllı oyuncu, Brondby, Betis ve Lazio'da toplam 180 maçta oynadı ve 10 gol, 19 asistlik bir performans sergiledi.
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