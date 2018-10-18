Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un adı Fenerbahçe ile anıldı. CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor.
Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor. İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı.
Karsdorp ve Philli Cocu, Feyenoord'da da birlikte çalışmışlardı. Karsdorp geçen sezon ön çapraz bağları koptuğu için sadece 1 maça çıkabilmişti. Bu sezon ise 2 maçta toplam 98 dakika süre alabildi.
''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''
Dünyaca ünlü yıldızın babasına şok mesaj: Onu bu gece öldüreceğiz
Ersun Yanal gerçeği ortaya çıktı! Teklifi reddetmiş
Cenk Tosun'da son dakika gelişmesi!
İngiliz basını Galatasaray'ın Niasse transferini resmen bitirdiğini yazdı
Comolli randevuyu aldı! Dünyaca ünlü hoca...
Anthony Modeste Köln ile 3 aylık protokol imzaladı!
Felipe Melo, sosyal medyadan Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti!
Şenol Güneş, Karius'u Genk maçında yedek oturtmayı planlıyor
Cengiz Ünder için rüya gibi teklif!
Maç değil savaş! 11 kırmızı kart çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum