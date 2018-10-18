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Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Roma'da forma şansı bulamayan sağ bek Rick Karsdorp takımdan ayrılabilir. Karsdorp'un eski takımı Feyenoord'da dönebileceği ya da Fenerbahçe'ye kiralanabileceği yazıldı.

Fenerbahçe, Roma'da forma giyemeyen Rick Karsdorp'u istiyor!

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma şanı bulamayan Hollandalı sağ bek Rick Karsdorp'un adı Fenerbahçe ile anıldı. CalcioMercato'nun haberine göre 23 yaşındaki oyuncu, Roma'da yeteri kadar oynayamaması nedeniyle ayrılmak istiyor.

Rick Karsdrop

Geçtiğimiz yaz Feyenoord'dan 14 milyon Euro'ya transfer edilen Karsdorp'un bu talebine olumlu bakan Roma ise öncelikli olarak bonservisi ile satmayı düşünüyor. İtalya'da yer alan haberlerde, Karsdorp'a talip olan takımların İspanya'dan Sevilla, Hollanda'dan Feyenoord ve Türkiye'den Fenerbahçe olduğu vurgulandı.

Karsdorp ve Philli Cocu, Feyenoord'da da birlikte çalışmışlardı. Karsdorp geçen sezon ön çapraz bağları koptuğu için sadece 1 maça çıkabilmişti. Bu sezon ise 2 maçta toplam 98 dakika süre alabildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rick Karsdorp Fenerbahçe feyenoord roma

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