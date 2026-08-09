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Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı!

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) gözaltına alındı.

Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı!
Emre Şen

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Şirin, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

BİRDEN FAZLA SUÇLAMADAN SORUŞTURMA

Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin gözaltına alındı! 1

Gelişmelerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şirin hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Sebahattin Şirin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
GALATASAY takımının komple yöneticileri futbolcuları hepsi incelenmeli
bi tane doğruları yokki :))
Bir Galatasaraylı olarak yazıklar olsun
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