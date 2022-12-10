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FENERBAHÇE SALERNİTANA MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

10.12.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Salernitana ile bugün kozlarını paylaşacak. 2022 FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam eden sarı lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Sporseverler internette, Fenerbahçe Salernitana maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Salernitana maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE SALERNİTANA MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe ile Salernitana, bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) Alanya Oba Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşmanın yayın saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Fenerbahçe Salernitana maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, Fenerbahçe Salernitana maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Salernitana maçı bugün (10 Aralık 2022 Cumartesi) saat 16.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Salernitana maçı S Sport Plus'ta canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe, Dünya Kupası arasının ardından ilk resmi maçını ise 21 Aralık 2022 Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile oynayacak.

Hazırlık karşılaşmalarında karşı karşıya geldiği 3 takımı da yenen Jorge Jesus'un öğrencileri, İtalyan ekibini devirip fire vermeden yoluna devam etmek istiyor.

FENERBAHÇE SALERNİTANA MAÇI CANLI TAKİP


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