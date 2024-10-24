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Fenerbahçe salladı ama deviremedi! Avrupa Ligi'nde Manchester United ile berabere kaldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
24.10.2024 23:55
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Temsilcimiz Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında taraftarının önünde İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Baştan sonra üstüne götürdüğü karşılaşmada kalesinde gördüğü şanssız golle geri düşen sarı - lacivertliler sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 5'e yükseltti.

Fenerbahçe salladı ama deviremedi! Avrupa Ligi'nde Manchester United ile berabere kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Kadıköy'de Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile karşı karşıya geldi. Maçın büyük bir bölümünü üstün götüren temsilcimiz rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Sarı - lacivertliler, Fransız hakem Clement Turpin'in düdük çaldığı karşılaşmada beraberlik golünü Youssef En-Nesyri ile bulurken, konuk ekipte Christian Eriksen'in golüne engel olamadı.

MOURINHO KIZARDI

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Osayi'nin penaltı beklediği pozisyonun ardından kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı 57.dakikadan sonra maçı tribünden takip etti.

MANCHESTER UNITED'I SEVİYOR

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Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin golünü atan Youssef En-Nesyri, bu golle birlikte Avrupa Kupaları kariyerinde en çok gol attığı takım Manchester United oldu.

2'Sİ ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

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Tteknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Samsunspor maçına göre ilk 11'inde 2'si zorunlu 4 değişiklik yaptı. İngiliz devi karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Mert Müldür'den kurdu. Orta sahada Sofyan Amrabat, Fred ve Sebastian Szymanski üçlüsünü bozmayan Mourinho, hücumun sağında Dusan Tadic'i, solunda ise Allan Saint-Maximin'i görevlendirdi. Deneyimli çalıştırıcı, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvendi.

ALTAY BAYINDIR'A SEVGİ GÖSTERİSİ

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Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesi eski kalecileri Altay Bayındır'a sevgi gösterisinde bulundu. Altay'a karşılaşma öncesinde çiçek verilirken milli kaleci de taraftarların sevgi gösterilerine alkışlayarak cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Manchester United fenerbahçe
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