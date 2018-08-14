Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi!

Turun ilk maçında deplasmanda Benfica'ya 1-0 yenilen, Ülker Stadı'nda konuk ettiği rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi hasretini 10 sezona çıkardı.
Benfica, maçta 26. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra turu geçmek için yemeden 3 gol ihtiyacı olan Fenerbahçe, taraftarının desteğini arkasına alarak devrenin sonunda Benfica kalesinde baskı kurdu. Bu baskı 45+1. dakikada Alper Potuk'un golüyle sonuçlandı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda Fenerbahçe, tur için gerekli olan golleri atamadı ve maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
Fenerbahçe son olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Fenerbahçe, bu sezon yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
Bu sezon değişen statü gereği, 3. ön eleme turunda elenen sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde ön eleme turu oynamadan direkt gruplara kaldı.
Türkiye'yi sadece Galatasaray temsil edecek
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye bu sezon da tek takımla temsil edilecek.
Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin Benfica'ya elenmesiyle gruplarda yer alan tek Türk takımı olacak.
Türk takımları en son 2008-2009 sezonunda 2 takımla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmişti.
Şampiyonlar Ligi'nde son 4 ön elemeyi geçemedi
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi için oynadığı son 4 ön eleme turunu da geçemedi.
Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda Arsenal'e, 2015-2016'da Shakhtar Donetsk'e, 2016-2017'de de Monaco'ya elenmişti. Bu sezon da Benfica'yı geçemeyen Fenerbahçe, bu kulvarda son olarak 2013-2014'te 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımını elemişti.
Alper Potuk'tan 6,5 ay sonra gol
Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, 6,5 ay sonra resmi bir maçta gol sevinci yaşadı.
Maça santrfor olarak başlayan Alper, 45+1. dakikada takımının tek golünü kaydetti. Alper, 3 Şubat'ta Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı golden sonra ilk kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.
Taraftarlardan moral
Fenerbahçeli taraftarlar, elenmelerine rağmen takıma maçtan sonra moral verdi.
Maçın sonunda futbolcuları tribüne davet eden taraftarlar, oyuncuları alkışlayarak soyunma odasına gönderdi.
Maraton üst tribündeki taraftarlar uzun süre tezahüratlar yaparak tribünden ayrılmadı. Maçın bitmesinden yarım saat sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un talimatıyla futbolcular tekrar sahaya çıkarak kendilerine destek veren taraftarlara doğru giderek onları selamladı.
Benfica yine turu geçti
Benfica, Avrupa'da eleme turlarında 5. kez karşılaştığı Türk takımları karşısında yine elenmedi.
Benfica, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda, 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'yi eledi. Portekiz temsilcisi, 2011-2012'de UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u, 1980-1981 sezonu Kupa Galipleri Kupası'nda ise Altay'ı geçmişti.
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