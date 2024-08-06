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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını Kadıköy'e bıraktı! Lille deplasmanında 2-1'lik mağlubiyet...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.08.2024 22:51
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Stade du Hainaut stadyumunda oynanan mücadele 2-1'lik Lille üstünlüğü ile tamamlandı. Fenerbahçe, 13 Ağustos Salı günü rövanş maçında Lille ile yeniden karşılaşacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde tur şansını Kadıköy'e bıraktı! Lille deplasmanında 2-1'lik mağlubiyet...

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Lille'e konuk oldu. Lille'in stadyumu Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kullanılması nedeniyle bu zorlu mücadele Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynandı. İki ekibin de karşılıklı ataklarıyla geçen maç 2-1'lik Lille üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Lille'de sağ kanattan etkili gelen Tiago Santos'un ceza sahasına girip dar açıdan içeri çevirdiği top, Jayden Oosterwolde'ye çarparak ağlara gitti.

İRFAN CAN MÜTHİŞ ATTI

Karşılaşmanın 80. dakikasında İrfan Can Kahveci müthiş bir frikik golü atarak takımına beraberliği getirdi.

LILLE GALİBİYETİ SON DAKİKADA BULDU

90+2. dakikada öne geçen Lille, mücadeleyi 2-1 önde tamamladı.

RÖVANŞ MAÇI 13'ÜNDE

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ikinci maçında Lille ile 13 Ağustos'ta karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak mücadelenin kapalı gişe olması bekleniyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA'DA 273. KEZ SAHNE ALDI

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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıktı.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 109 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken kalesinde 390 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV

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Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. maçını oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol atttı, kalesinde 46 gole engel olamadı.

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