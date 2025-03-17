Fenerbahçe-Samsunspor ile berabere kaldı tüm hesaplar değişti! Süper Lig şampiyonunu açıkladılar... Verilen yüzdeyi görenler şaşkına döndü

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe, Samsunspor karşısında kaybettiği 2 puanla büyük bir yara aldı.

Ünlü veri platformu EuroClubIndex, Süper Lig'de 28. haftanın sona ermesiyle şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. Yapılan tahminlere göre, sezon sonunda Süper Lig'de puan durumu şu şekilde oluşacak:

KÜME DÜŞME HATTI...

Adana Demirspor'un ardından küme düşmesi beklenen diğer ekipler Hatayspor, Sivasspor ve Kayserispor olarak belirlendi. Bodrum FK'nın ise ikili averaj avantajıyla ligde kalmayı başaracağı öngörüldü.

TRABZONSPOR 50 PUANLA 7'NCİ

Fatih Tekke ile yeni bir başlangıç yapan Trabzonspor'un, sezonu 50 puanla 7. sırada tamamlayacağı tahmin edildi.

3'NCÜ SAMSUNSPOR

Eyüpspor'un 56 puanla beşinci, Beşiktaş'ın 62 puanla dördüncü ve Samsunspor'un 64 puanla üçüncü sırayı alacağı öne sürüldü.

93 PUANLA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'nin sezonu 88 puanla ikinci sırada bitireceği, Galatasaray'ın ise 93 puanla şampiyonluğa ulaşacağı tahmin edildi.

%91'E YAKIN İHTİMAL VERDİLER

Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığı yüzde 90.4 olarak belirlenirken, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı yüzde 9.6 olarak açıklandı.