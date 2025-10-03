Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki nice maçının ardından ligge karşılaşacağı Samsunspor maçı için hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman şut çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

REJENERASYON UYGULANDI!

UEFA Avrupa Ligi’nde Fransız ekibi Nice ile oynanan müsabakada 11’de başlayan ve 45 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon programı uyguladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır