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Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu

13.05.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülker Stadı'nda yapılacak kongre, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yerde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe seçim tarihini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü'nde olağan seçimli genel kurulun 29-30 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 5-6 Haziran'da yapılacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Ülker Stadı'nda 29-30 Mayıs'ta saat 10.30'da yapılacak olağan seçimli genel kurulun, çoğunluk sağlanamaması durumunda 5-6 Haziran'da aynı yer ve saatte gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Tüzüğümüzün 25/2 maddesi gereğince, genel kurul giriş kartları, soyadı sırasına göre tanzim edilmiş olarak toplantı mahallinde dağıtılacağından, üyelerimizin giriş kartlarını soyadlarına isabet eden müracaat masalarından temin etmelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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