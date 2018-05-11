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Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul'un 26-27 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.05.2018 22:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den, başkanlık seçimiyle ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşeceği açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp, daha önce seçimin 3 Haziran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurul'un 26-27 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı 26-27 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamazsa 2-3 Haziran'da Ülker Stadı'nda yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılma hakkı olan üyelerin salt çoğunluğu sağlaması halinde, 26-27 Mayıs'ta kongre Ülker Stadı Fenerium Tribünü'nde olacak.

Salt çoğunluk sağlanamaması durumunda genel kurul, 2-3 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanacak.

Genel kurulda ilk gün 10.30'da başlayacak ve yönetim kurulu ile denetim kurulu faaliyet raporları okunacak.

Başkanlık seçiminin yapılacağı ikinci gün ise oy verme işlemi saat 10.00'da başlayacak ve 17.00'ye kadar sürecek.

Sarı-lacivertli kulübün genel kurulunda başkanlığa şu ana kadar mevcut başkan Aziz Yıldırım ve Ali Koç aday oldu.

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Fenerbahçe kongre

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