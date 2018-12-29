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Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.12.2018 10:19 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın milli stoperi Serdar Aziz’in peşine düştü. Cim Bom’la köprüleri atan Serdar, Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye önerildi. Fenerbahçe, transferi tamamlamak için düğmeye bastı.

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile milli stoper Serdar Aziz’in yolları ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, Sivasspor maçında “karnım ağrıyor” diyerek oynamayıp, 12 saat sonra Maldivler’den tatil fotoğrafı paylaşan 28 yaşındaki stoperin bileti kesilmişti.

Galatasaray Başkanvekili Abdürrahim Albayrak ve menajer Haluk Canatar dün öğlen saatlerinde bir yemek yedi ve yollar ayrıldı. Satış listesine koyulan Serdar Aziz’in en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ve kısa süre içinde transfer masasına oturacağı öğrenildi.

SADIK’TAN VAZGEÇİLDİ
Önceki gün Evkur Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki stoperi Sadık Çiftpınar için kapışan ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler’in bu transferden çekilebileceği aktarıldı.

Galatasaray’ın 2016 yazında Bursaspor’dan 4.5 milyon Euro'ya aldığı Serdar’ın ayrılık sürecinin kesinlik kazanmasının ardından taraflar harekete geçecek. Menajer Canatar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray'dan yetki aldık. Fenerbahçe ya da Beşiktaş ile anlaşabiliriz” dedi. (Güneş)

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serdar aziz Fenerbahçe

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