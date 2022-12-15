Fenerbahçe serveti reddetti! Diego Rossi için gelen teklifi kabul etmediler

Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan sarı-lacivertliler Diego Rossi için kendilerine ulaşan teklifi direkt olarak reddetti. Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir rolü olan Rossi'yi kaybetmek istemeyen Fenerbahçeli yetkililer yıldız oyuncunun bonservisini de belirledi.
Brezilya basınının haberine göre; Vitor Pereira ile sözleşme imzalayan Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi resmen istedi. 5 milyon Euro civarında bir teklif yapan Flamengo'ya ret cevabı verildi.
İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino'nun da Diego Rossi'ye 7 milyon Euro önerdiği İtalyan basınında yazıldı. Fenerbahçe'nin bu teklifi de reddettiği ve yalnızca 10 milyon Euro'ya Rossi'yi bırakabileceği aktarıldı.