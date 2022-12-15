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Fenerbahçe serveti reddetti! Diego Rossi için gelen teklifi kabul etmediler

15.12.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe yönetimi transfer için gaza bastı. Bu yılı şampiyon olarak tamamlamak isteyen sarı-lacivertliler elindeki oyuncuları kaybetmek istemiyor. Takıma takviye yapmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Jorge Jesus yönetiminde büyük bir sıçrayış yakalayan Diego Rossi için gelen teklif sarı-lacivertliler tarafından olumlu karşılanmadı.

Fenerbahçe serveti reddetti! Diego Rossi için gelen teklifi kabul etmediler
Diego Rossi

Diego Rossi

URU Uruguay
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de gündem iç transfer... Oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan sarı-lacivertliler Diego Rossi için kendilerine ulaşan teklifi direkt olarak reddetti. Jorge Jesus'un oyun planında önemli bir rolü olan Rossi'yi kaybetmek istemeyen Fenerbahçeli yetkililer yıldız oyuncunun bonservisini de belirledi.

VITOR PEREIRA İSTİYOR

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Brezilya basınının haberine göre; Vitor Pereira ile sözleşme imzalayan Flamengo, Fenerbahçe'den Diego Rossi'yi resmen istedi. 5 milyon Euro civarında bir teklif yapan Flamengo'ya ret cevabı verildi.

TORINO DA DEVREDE

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İtalya'nın köklü kulüplerinden Torino'nun da Diego Rossi'ye 7 milyon Euro önerdiği İtalyan basınında yazıldı. Fenerbahçe'nin bu teklifi de reddettiği ve yalnızca 10 milyon Euro'ya Rossi'yi bırakabileceği aktarıldı.


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