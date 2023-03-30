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Fenerbahçe Sevilla maçında sahaya yabancı maddeler atan taraftarların stada girişleri süresiz yasaklandı!

30.03.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile karşılaşan Fenerbahçe'de mücadelenin ikinci yarısında bazı taraftarlar sahaya yabancı madde atmıştı. Sarı-Lacivertli kulüp bu kişiler hakkında kararını açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Sevilla maçında sahaya yabancı maddeler atan taraftarların stada girişleri süresiz yasaklandı!

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasının ikinci 45 dakikasında sahaya yabancı maddeler atan taraftarlar hakkında verilen kararı açıkladı.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz." denildi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Futbol Takımımızın, 16 Mart 2023 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında meydana gelen tribün olayları hakkında açıklama ve bilgilendirme yapmak istiyoruz.

Öncelikle;

Takımımızın turu geçmek adına sorumlulukla son ana dek mücadele ettiği, tribünlerimizin bu sorumluluğu paylaşarak bir an olsun durmaksızın Takımımıza eşsiz destek verdiği maçta,

Fenerbahçemizin baskı ve oyun üstünlüğünü ele geçirdiği dakikalarda sahaya atılan cisimlerle bu birlikteliğe ve mücadeleye bu şekilde zarar verilmesi kabul edilebilir değildir.

Kulübümüzün bu konu ile ilgili bizzat tespit ettiği 7 kişinin süresiz olarak stadımıza girişinin yasaklandığını bildiririz.

Ayrıca Fenerbahçe'ye destek olmak yerine engel olma amacı taşıdığı açık olan bu davranışın parçası olanların; tespiti ve 6222 sayılı kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında cezalandırılmalarına ilişkin emniyet güçleri ve adli merciiler tarafından yürütülen tüm süreçler ve atılan adımların da tarafımızca an be an yakından takip edildiğini kamuoyunun bilgisine sunarız.

Önümüzdeki dönemde müsabaka ya da eylem ayırt etmeksizin kanun, talimat, tedbirler ve tüm ikazlara rağmen yapılacak eylemlere ilişkin verilecek seyirden yasaklama kararlarına ilave olarak Kulübümüzün maddi olarak uğrayacağı zararların da ilgili şahıslardan tazmini dahil her türlü adımın da gündemimizde olduğunu vurgulamak istiyoruz."

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