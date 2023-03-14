Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi Michael Oliver kimdir? Michael Oliver nereli ve kaç yaşında?

Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi Michael Oliver günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşmasında Sevilla ile Kadıköy'de oynayacağı maçı yönetecek olan hakem Michael Oliver'ın biyografisi merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi Michael Oliver hakkında bilgiler...

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇININ HAKEMİ MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi Michael Oliver internette araştırılıyor.

Michael Oliver 20 Şubat 1985 yılında Ashington, Northumberland, İngiltere'de dünuyaya gelmiştir.

Michael Oliver henüz çocuk yaştayken babasının sayesinde hakemliğe ilgi duymaya başladı.

Ulusal düzeyde hızlıca yükselen ve takvimler 2007'i gösterdiğibde 2007 yılında Wembley Stadyumunda 2007 Conference Ulusal play-off Final'ini yöneterek bu stadda engenç final yöneten İngiliz hakem olan Michael Oliver, kısa sürede başarısıyla hakem camiasında adından söz ettirmiştir.

HAKEM MICHAEL OLIVER'IN KARİYERİ

Öte yandan Michael Oliver'ın Premier League'de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına da sahip olduğu biliniyor.

Michael Oliver, Arsenal ve Manchester City arasındaki 2014 FA Community Shield maçını yönetmiştir.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı 16 Mart 2023 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Sevilla maçı Exxen'den canlı olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALE NASIL YÜKSELİR?

Fenerbahçe'nin çeyrek finale yükselmesi için Sevilla'yı rövanş maçında 3 farklı yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, deplasman golü uygulamasının kaldırılması sebebiyle rakibini 2 farklı yenmesi halinde umutlarını uzatmalara taşıyacak.

Uzatmalarda da iki farkın korunması halinde turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

