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Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Mehmet Aurelio'ya emanet

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.05.2020 14:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de 12 yıl sonra Mehmet Aurelio teknik ekibe katılarak geri döndü. Ligde kalan 8 haftalık periyotta takımın başında olacağı iddia edildi.

Marko Paşa lakabı ile isim yapan Aurelio sarı lacivertli yönetiminin de elini rahatlattı.

Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maça Fenerbahçe'nin teknik adam aramasına gerek kalmayacak.

Ligin geri kalan kısmı Aurelio ile tamamlanacak. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde yer alacak. Mehmet Aurelio'nun UEFA Pro Lisansı bulunuyor.

Mehmet Aurelio; Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük görevini yürütürken 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.

Mehmet Aurelio Çorumspor teknik direktörü olarak 14 maça çıktı. 7 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 22 puan topladı. maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu. (Ajansspor)

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