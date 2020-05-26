Fenerbahçe, sezon sonuna kadar Mehmet Aurelio'ya emanet

Marko Paşa lakabı ile isim yapan Aurelio sarı lacivertli yönetiminin de elini rahatlattı.
Süper ligin 12 Haziran'da başlaması halinde kalan 8 maça Fenerbahçe'nin teknik adam aramasına gerek kalmayacak.
Ligin geri kalan kısmı Aurelio ile tamamlanacak. Genç çalıştırıcı önümüzdeki sezondan itibaren görev alacak olan yeni teknik direktörün ekibinde yer alacak. Mehmet Aurelio'nun UEFA Pro Lisansı bulunuyor.
Mehmet Aurelio; Kasımpaşa, Göztepe, Sakaryaspor'da yardımcı teknik direktörlük görevini yürütürken 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çorumspor'un teknik direktörlüğünü yaptı.
Mehmet Aurelio Çorumspor teknik direktörü olarak 14 maça çıktı. 7 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 22 puan topladı. maç başına da 1.57'lik puan ortalaması tutturdu. (Ajansspor)
Lens gidiyor, yerine eski Beşiktaşlı geliyor!
Acun Ilıcalı: Tarihin en zor sezonu olacak
G.Saray'a transferi için anket yaptılar!
Cavani için Galatasaray açıklaması!
Geri dönebilirim, aşkımı herkes biliyor
Trabzonspor antrenmanında sürpriz
Ayakla basket atılır mı? Ronaldo bunu da yaptı!
Fenerbahçe koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
Futbol dünyası şokta! Hayatını kaybetti!
Beşiktaş'tan Münih'e transfer oldu!
Teknik direktör oluyor!
Trabzonspor'da harekat başladı!
Karius'un yeni takımı belli oldu!
Kenan attı, Düsseldorf'a yetmedi!
Van Persie'den ilginç anı
Okuyucu Yorumları 0 yorum