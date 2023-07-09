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Fenerbahçe sezonun ilk maçına çıktı! Zenit ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler penaltılarda 4-3 mağlup oldu!

09.07.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşılaştı. Sezonun açılış maçında sarı-lacivertliler zorlu rakibine karşı gol bulamadı ve maç penaltılara gitti. Fenerbahçe, 90 dakikası 0-0 biten hazırlık maçında Zenit'e penaltılar sonucunda 4-3 mağlup oldu.

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.

DZEKO FORMA GİYEMEDİ

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Fenerbahçe'de yeni transferlerden Ryan Kent ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Bir diğer yeni transfer Edin Dzeko ise süre alamadı.

35 BİN KİŞİ İZLEDİ

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Zenit-Fenerbahçe maçına taraftarın ilgisi büyüktü. Dostluk maçı olmasına rağmen karşılaşmayı 35.421 kişi takip etti. Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.


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