Fenerbahçe sezonun ilk maçına çıktı! Zenit ile deplasmanda karşılaşan sarı-lacivertliler penaltılarda 4-3 mağlup oldu!

Fenerbahçe, sezonun ilk hazırlık maçında Rusya'da Zenit ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Zenit'e penaltılar sonucu 4-3 mağlup oldu.

DZEKO FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Ryan Kent ilk kez sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı. Bir diğer yeni transfer Edin Dzeko ise süre alamadı.

35 BİN KİŞİ İZLEDİ

Zenit-Fenerbahçe maçına taraftarın ilgisi büyüktü. Dostluk maçı olmasına rağmen karşılaşmayı 35.421 kişi takip etti. Fenerbahçe, 4 takımın oluşturduğu turnuvanın ikinci maçında Kızılyıldız, üçüncü maçında ise Neftçi Bakü ile karşılaşacak.



