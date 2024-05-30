SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı! Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı! Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.05.2024 16:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezonu Galatasaray'ın ardında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-lacivertliler bu yıl küme düşen Fatih Karagümrük'ün 23 yaşındaki sol beki Levent Mercan ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı! Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak
Levent Mercan

Levent Mercan

ALM Almanya
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'den yılın ilk transferi geldi. Önümüzdeki sezon da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler rotasyonu güçlendirmek için ilk hamlesini yaptı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

d9836b95a30c4c56aadc405013fec118

Levent Mercan'ı haftalar önce ikna eden Fenerbahçe cephesi, liglerin bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük ile de masaya oturup el sıkıştı. Bu sezon 39 maça çıkan genç oyuncu 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

fatih-karagumruk-levent-mercan-depophotos-2016306

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için Fatih Karagümrük'e 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

levent-mercan-fatih-karagumruk-2022-1657026166-88007

Levent Mercan'ın genç olmasından dolayı 4 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe yönetimi, sözleşme maddesine 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de koyacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Eğer şampiyon yapamazsam...''''Eğer şampiyon yapamazsam...''
Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzereKerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere
Sacha Boey için transfer iddiasıSacha Boey için transfer iddiası
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük fenerbahçe levent mercan
En Çok Okunan Haberler
Meksika'da belediye başkanı adayına saniye saniye suikast anı! Başından vurarak öldürdü

Meksika'da belediye başkanı adayına saniye saniye suikast anı! Başından vurarak öldürdü

Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti

Türkiye'nin gri listeden çıkışı için tarih netleşti

Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı!

Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı!

Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere

Kerem Aktürkoğlu vedası yaşanmak üzere

Sacha Boey için transfer iddiası

Sacha Boey için transfer iddiası

İmzayı attı, 'Semih Şentürk' açıklaması geldi

İmzayı attı, 'Semih Şentürk' açıklaması geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.