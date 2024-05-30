Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı! Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe'den yılın ilk transferi geldi. Önümüzdeki sezon da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler rotasyonu güçlendirmek için ilk hamlesini yaptı.

HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Levent Mercan'ı haftalar önce ikna eden Fenerbahçe cephesi, liglerin bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük ile de masaya oturup el sıkıştı. Bu sezon 39 maça çıkan genç oyuncu 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için Fatih Karagümrük'e 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Levent Mercan'ın genç olmasından dolayı 4 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe yönetimi, sözleşme maddesine 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de koyacak.





