Fenerbahçe sezonun ilk transferini yaptı! Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak

Fenerbahçe'den yılın ilk transferi geldi. Önümüzdeki sezon da şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertliler rotasyonu güçlendirmek için ilk hamlesini yaptı.
Levent Mercan'ı haftalar önce ikna eden Fenerbahçe cephesi, liglerin bitmesiyle birlikte Fatih Karagümrük ile de masaya oturup el sıkıştı. Bu sezon 39 maça çıkan genç oyuncu 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe'nin Levent Mercan için Fatih Karagümrük'e 2.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor.
Levent Mercan'ın genç olmasından dolayı 4 yıllık sözleşme imzalayacak Fenerbahçe yönetimi, sözleşme maddesine 15 milyon euro'luk serbest kalma bedeli de koyacak.