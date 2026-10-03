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MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti!

Türk futbolunda hakemler soruşturmasıyla ilgili gelişmeler sürerken Merkez Hakem Kurulu'nda flaş bir ayrılık yaşandı. MHK üyesi Sebahattin Şahin, görevinden istifa etti.

MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti!
Burak Kavuncu

Merkez Hakem Kurulu'nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Burak Doğan'ın haberine göre MHK üyesi Sebahattin Şahin görevinden istifa etti.

MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! 1

SEBAHATTİN ŞAHİN İSTİFA ETTİ

MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! 2

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Sebahattin Şahin, Merkez Hakem Kurulu üyeliğinden istifa etti. Şahin'in istifası, hakemler soruşturması kapsamında yaşanan son gelişmelerin ardından geldi.

5 İSİM TUTUKLANDI

MHK üyesi Sebahattin Şahin istifa etti! 3

Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sebahattin Şahin'in ardından MHK'daki görevinden istifa etmesi dikkat çekti.

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MHK
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