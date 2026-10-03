Galatasaray'a Yamal alarmı: Çek Cumhuriyeti'ni de avladı! Durdurulamıyor

İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Çekya karşısında da sahneye çıktı.

PERDEYİ YAMAL AÇTI

İspanya henüz maçın başında Lamine Yamal'ın golü ile Çekya karşısında 1-0 öne geçtipic.twitter.com/YOjgouJ7yZ — Mynet (@mynet) October 3, 2026

Karşılaşmada henüz dakikalar geride kalmışken İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal sahneye çıktı. Yamal'ın kaydettiği golle İspanya, Çekya karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

11 MAÇTA 12 GOL, 7 ASİST

Yamal, Çekya karşısındaki golüyle son dönemdeki etkileyici istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. Genç futbolcu son 11 maçında 12 gol ve 7 asist üreterek doğrudan skora katkı vermeye devam etti.

Henüz kariyerinin başında olan Yamal, ortaya koyduğu performansla İspanya'nın en önemli hücum silahlarından biri olduğunu bir kez daha gösterdi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KORKUTAN İSTATİSTİK! YAMAL DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı mücadele öncesi Lamine Yamal'ın formu dikkat çekiyor. Barcelona'nın genç yıldızı 2026/27 sezonunda çıktığı 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında da 2 kez fileleri havalandırdı; bu tablo, 13 Ekim'deki Galatasaray karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı savunma için dikkat çekici bir istatistik ortaya koyuyor.