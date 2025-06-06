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Fenerbahçe'de sil baştan kadro kuruluyor! Tam 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor...

Geçtiğimiz sezonu lider Galatasaray’ın arkasında 2.sırada bitiren Fenerbahçe’de büyük bir değişim yaşanması bekleniyor. Sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun belirlediği 12 oyuncuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı lacivertliler için kadro sil baştan yapılacak.

Fenerbahçe'de sil baştan kadro kuruluyor! Tam 12 oyuncu ile yollar ayrılıyor...
Burak Kavuncu
Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 30 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Başkan Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde teknik direktör Jose Mourinho ile devam etmeyi düşünüyoruz açıklamasının ardından ikili bir araya geldi ve transfer listesi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Fenerbahçe yeni sezon başlamadan kadrosunda yeni bir yapılanmaya gidiyor. Tam 12 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte o isimler;

GELECEĞİ BELİRSİZ OLANLAR

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Szymanski, Livakovic, İsmail Yüksek, En-Nesyri, Diego Carlos ve Amrabat, ile iyi bir teklif gelmesi halinde vedalaşılacak.

Skriniar’da ise PSG’den aldığı maaşında indirim yapmaması halinde ısrarcı olunmayacak.

KESİN OLARAK AYRILMASI BEKLENENLER

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Lincoln, Cengiz Ünder, Becao, Serdar Aziz, Ertuğrul Çetin ve Emre Mor ise gelecek sezon kadroda kesin olarak düşünülmeyen isimler.

AMRABAT’DAN ÇIKIŞ PLANLANIYOR

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Geçtiğimiz sene ortaya koyduğu performansla göze giremeyen Amrabat için teknik direktör Jose Mourinho satılabilir talimatı verdi. Sezon başı İtalyan kulübü Fiorentina’dan zorunlu satın alma şartlı kiralık transfer yapan Fenerbahçe, 12 milyon Euro’yu ödemek durumunda kaldı. Fazla bir zarar yaşamadan elden çıkartmak isteyen sarı lacivertliler oyuncunun menajerine kulüp bulabilirsiniz talimatı verdi. Oyuncuyla Suudi Arabistan’dan bazı takımların temas halinde olduğu öğrenildi.

EN-NESYRI KONUSUNDA KARARSIZLIK DEVAM EDİYOR

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Sezon başında 19,5 milyon Euro bonservis ödenerek İspanya’nın Sevilla takımından transfer edilen golcü oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 52 karşılaşmada 30 gol 5 asistlik performans sergiledi. Aslında göz alıcı bir performans sergileyen Youssef En-Nesyrı için en büyük şanssızlık Victor Osimhen ile aynı sezonda karşılaşmaları oldu. Taraftar ve teknik ekip oyuncunun transferi konusunda hala net bir tavır alamadı.

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