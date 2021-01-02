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Fenerbahçe Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.01.2021 09:15 | Son Güncelleme

Fenerbahçe 5 Ocak'ta açılacak transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertli takım savunma hattını güçlendirmek istiyor. Sportif direktör Emre Belözoğlu transfer görüşmelerini sürdürüyor. Fenerbahçe'de son olarak gündeme Simon Kjaer geldi. Danimarkalı futbolcu ile ilk görüşme gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor

Kış transfer döneminde savunmasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de tanıdık bir isim gündeme geldi. Sarı lacivertli takım, İtalya Serie A takımlarından Milan'da forma giyen eski futbolcusu Simon Kjaer'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, Danimarkalı stoper ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı Kanarya, sözleşmesi 2022'de sona erecek 31 yaşındaki stoperi bonservisi ile birlikte transfer etmek isterken; Kjaer de eski kulübüne dönmeye istekli.

SİMON KJAER'İN KARİYERİ

Simon Kjaer ülkesinin AC Horsens takımında futbola başladı. 2008 yılında Palermo'ya transfer olan Kjaer burada gösterdiği performansla Wolfsburg'a transfer oldu. Kjaer daha sonrasında Atalanta ve Milan'da da kiralık olarak forma giydi. Milan, Danimarkalı stoperin bonservisini 2020 yılının Eylül ayında aldı. Bonservisi Milan'da bulunan Kjaer bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıktı.

SİMON KJAER'İN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Danimarkalı stoper Fenerbahçe formasıyla 88 resmi maçta forma giydi. Oynadığı maçlarda 5 gol atan Kjaer 1 de asist yaptı.

(AJANSSPOR)

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