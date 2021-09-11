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Fenerbahçe-Sivasspor maçlarında 106 gol!

11.09.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki maçlar genelde bol gollü geçiyor. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 30 müsabakada toplam 106 gol atıldı.

Fenerbahçe-Sivasspor maçlarında 106 gol!

Süper Lig’in 4. haftasında Sivasspor, yarın saat 17.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler 3 galibiyet sonucunda topladığı 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılar ise 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 1 puanla 16. basamakta yer alıyor. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar ise bol gollü geçiyor.

İki takımın Süper Lig'de oynadığı 30 mücadelede toplam 106 gol atıldı. Geride kalan maçlarda Sivasspor 41, Fenerbahçe ise 65 kez fileleri havalandırırken, futbolseverler toplamda 106 gole tanık oldu. Maç başına gol ortalaması da 3.99 olarak gerçekleşti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor
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