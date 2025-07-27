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Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho devreye girip işi bitirdi

Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi. PSG ile görüşmeler sürerken, Jose Mourinho'nun oyuncuyu ikna etmede önemli rol oynadığı ifade ediliyor. Asensio transferinin ise sol kanat önceliği nedeniyle beklemeye alındığı bildirildi.

Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho devreye girip işi bitirdi
Emre Şen

Fenerbahçe, PSG'de forma giyen Milan Skriniar için yaptığı teklifi yükseltti. Jose Mourinho'nun Slovak stoperi kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için Milan Skriniar'ı hedefliyor.

FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ, PSG İLE ANLAŞTI

Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho devreye girip işi bitirdi 1

Slovak stoper için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif, gelen son bilgilere göre artırıldı. Fenerbahçe, Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu için yaptığı teklifi yükseltti.

JOSE MOURINHO İKNA ETTİ

Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho devreye girip işi bitirdi 2

Skriniar'ın da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve Jose Mourinho ile çalışmak istediği vurgulanıyor. Mourinho'nun özellikle istediği oyuncular arasında yer alan Skriniar'ın, savunma hattına liderlik vasıfları katacağı düşünülüyor. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferi için yaptığı hamle, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Jose Mourinho'nun da devreye girmesiyle transferin gerçekleşme ihtimali artarken, Fenerbahçe'nin savunma hattının önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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