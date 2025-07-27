Fenerbahçe, Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı! Jose Mourinho devreye girip işi bitirdi

Fenerbahçe, PSG'de forma giyen Milan Skriniar için yaptığı teklifi yükseltti. Jose Mourinho'nun Slovak stoperi kadrosunda görmek istediği belirtiliyor. Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertliler, savunma hattını güçlendirmek için Milan Skriniar'ı hedefliyor.

FENERBAHÇE TEKLİF YÜKSELTTİ, PSG İLE ANLAŞTI

Slovak stoper için Fenerbahçe'nin yaptığı teklif, gelen son bilgilere göre artırıldı. Fenerbahçe, Skriniar'ın bonservisini almak için PSG ile görüşmelerini sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu için yaptığı teklifi yükseltti.

JOSE MOURINHO İKNA ETTİ

Skriniar'ın da Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı ve Jose Mourinho ile çalışmak istediği vurgulanıyor. Mourinho'nun özellikle istediği oyuncular arasında yer alan Skriniar'ın, savunma hattına liderlik vasıfları katacağı düşünülüyor. Fenerbahçe'nin Milan Skriniar transferi için yaptığı hamle, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Jose Mourinho'nun da devreye girmesiyle transferin gerçekleşme ihtimali artarken, Fenerbahçe'nin savunma hattının önemli ölçüde güçlenmesi bekleniyor. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.